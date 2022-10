Lebensmittel Bahlsen bekommt neuen Geschäftsführer

28. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Alexander Kühnen wird neuer Geschäftsführer bei Bahlsen. Bild: Bild: dpa

Der Kekshersteller Bahlsen bekommt im Januar einen neuen Chef. Geschäftsführer des in Hannover ansässigen Unternehmens soll ab 1. Januar Alexander Kühnen werden, derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der Carl Kühne KG in Hamburg, teilte Bahlsen am Donnerstag mit.