Lebensmittel Bauernverband: Deutscher Bio-Markt erstmals geschrumpft

27. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Aufgrund der Trockenheit und Hitze im Sommer werden die Erntemengen an Frischgemüse deutlich niedriger geschätzt als 2021. Bild: Bild: dpa

Das Geschäft mit Biolebensmitteln in Deutschland hat nach Branchenangaben in diesem Jahr wohl einen ungewohnten Dämpfer erhalten. „Der deutsche Öko-Markt schrumpfte 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte”, heißt es in einem Marktbericht des Deutschen Bauernverbands zum Jahreswechsel.