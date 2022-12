Lebensmittel Bio in der Krise: Der Marktanteil schrumpft erstmals

27. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Wegen der hohen Inflation haben Experten zufolge die Verbraucher ihr Einkaufsverhalten verändert. Bild: Bild: dpa

Die Bio-Branche steckt in der Krise. „Der deutsche Öko-Markt schrumpfte 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte”, berichtet der Deutsche Bauernverband in einem aktuellen Marktbericht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Gleichzeitig schwappt eine Insolvenzwelle durch den Fachhandel. Bekannte Bio-Händler wie Superbiomarkt oder Reformhaus Bacher mussten wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung Rettung in Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung suchen. Und die Bio-Kette Basic kündigte erst vor wenigen Tagen an, sich in einem Schutzschirmverfahren sanieren zu wollen.