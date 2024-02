Lebensmittel Die Kakao-Krise - Wird die Tafel Schokolade teurer?

25. Februar 2024 | Quelle: dpa

Eine Schale mit Schokolade steht auf einem Couchtisch. Der steigende Kakao-Preis könnte bald auch Auswirkungen auf die Schokolade im Supermarkt haben. Bild: Bild: dpa

Bonn(dpa) - Schokoladen-Fans kann bei dem Anblick bange werden. Der Preis für eine Tonne Rohkakao an der Rohstoffbörse in London kletterte zuletzt steil nach oben - auf einen Rekordstand von umgerechnet knapp 5500 Euro. Zum Vergleich: Anfang Januar hatte der Preis noch unter 4000 Euro gelegen, im Februar vergangenen Jahres unter 2500 Euro. Die wichtigste Zutat für Schokolade ist so teuer wie noch nie. Auch Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland müssen damit rechnen, dass sie für die beliebte Süßigkeit bald tiefer in die Tasche greifen müssen.