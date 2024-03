Lebensmittel Hafer bei Verbrauchern gefragt - bei Landwirten unbeliebt

29. März 2024 | Quelle: dpa

Hafer ist gefragt - als Zutat fürs Müsli etwa, als Brei oder als Haferdrink. Bild: Bild: dpa

Deutschlands Landwirte bauen immer weniger Hafer an - und zugleich steigt der Bedarf bei den heimischen Mühlen. Es sei in Deutschland nicht annähernd die Menge an für die Lebensmittelherstellung geeignetem Hafer geerntet worden, die die Mühlen benötigten, „um die stark gestiegene Nachfrage zu bedienen”, sagte eine Sprecherin des Verbandes der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft (VGMS).