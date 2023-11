Lebensmittel Özdemir will Ausbau des Bio-Markts stärker ankurbeln

16. November 2023 | Quelle: dpa

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, stellt in der Bundespressekonferenz die Bio-Strategie 2030 vor. Bild: Bild: dpa

Bundesagrarminister Cem Özdemir will den Ausbau des Markts für Bio-Produkte in Deutschland stärker ankurbeln. Das angestrebte Wachstum eröffne der gesamten Lebensmittelwirtschaft zusätzliche Möglichkeiten, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Berlin.