Lebensmittel Regierungsplan für mehr gesündere Ernährung im Alltag

17. Januar 2024 | Quelle: dpa

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wird auf der Grünen Woche erwartet. Bild: Bild: dpa

Weniger Zucker, Fett und Salz beim Essen vor allem für Kinder, mehr Bio und Regionales beim Mittagstisch in der Kantine: Für Millionen Menschen in Deutschland soll eine gesündere Ernährung nach Plänen der Bundesregierung im Alltag leichter werden. „Ich will, dass jeder eine echte Wahl für gutes Essen bekommt”, sagte Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) am Mittwoch. Das Kabinett beschloss dazu eine Strategie mit Zielen und Maßnahmen, die auch auf mehr Obst und Gemüse und weniger Lebensmittelabfälle setzen. Verbraucherschützer, Umwelt- und Gesundheitsexperten kritisierten die Pläne als enttäuschend.