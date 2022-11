Lebensmittel Russland will Getreideexport 2023 mehr als verdoppeln

14. November 2022 | Quelle: dpa

Russland wird i2022 einen historischen Rekord bei der Getreideernte aufstellen. Bild: Bild: dpa

Die russische Regierung will im kommenden Jahr nach eigenen Angaben den Getreideexport mehr als verdoppeln. Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium hätten sich auf eine Ausfuhrquote von 25,5 Millionen Tonnen verständigt, teilte Vizeregierungschefin Viktoria Abramtschenko auf ihrem Telegram-Kanal mit. In diesem Jahr beläuft sich die Quote auf 11 Millionen Tonnen.