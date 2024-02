Lebensmittel Verpflichtende Herkunftsangaben für mehr Fleischwaren

01. Februar 2024 | Quelle: dpa

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen mehr Klarheit über die Herkunft ihrer Fleischwaren bekommen. Bild: Bild: dpa

Für Fleisch in den Kühltheken von Supermärkten und Metzgereien gelten von Donnerstag an erweiterte Regeln zu Herkunftsangaben. Gekennzeichnet werden muss die Herkunft jetzt auch für unverpacktes Fleisch von Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel, wie eine Verordnung von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) festlegt. Das galt bisher schon bei verpackter Ware und bei unverpacktem Rindfleisch. Anzugeben sind jeweils das Aufzucht- und das Schlachtland, und zwar mit kleinen Schildern oder an Bildschirmen.