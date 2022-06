Lieferdienst unter der Lupe Was wird aus dem Dax-Absteiger? Die große Delivery-Hero-Analyse

Eine detaillierte Bilanzanalyse mit Unterstützung der Expertin und Fachbuch-Autorin Carola Rinker deutet etwa darauf hin, dass das Geschäft von Delivery Hero in vielerlei Hinsicht weniger skalierbar ist. So sind die direkt mit der Erzielung des Umsatzes zusammenhängenden Kosten in den vergangenen Jahren stark gestiegen, statt zu fallen. Ebenso laufen beispielsweise die Lieferkosten des vor allem in Asien und dem Mittleren Osten sowie in Nordafrika aktiven Konzerns mit mehr als drei Milliarden Euro im vergangenen Jahr aus dem Ruder.