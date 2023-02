Lieferdienste EU will bessere Arbeitsbedingungen auf Online-Plattformen

02. Februar 2023 | Quelle: dpa

Das EU-Parlament setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen für Onlineplattform-Beschäftigte ein. Bild: Bild: dpa

Das Europäische Parlament will die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte von Online-Plattformen wie Bolt, Uber, Gorillas und weiteren Lieferdiensten verbessern. In einer solchen Beschäftigung sei man Sklave des Algorithmus, sagte die sozialdemokratische Europaabgeordnete Elisabetta Gualmini, am Donnerstag in einer Sitzung des EU-Parlaments in Brüssel. Hintergrund ist ein Vorschlag der EU-Kommission, nach denen Onlineplattform-Beschäftigte künftig besser abgesichert werden sollen. Die EU-Staaten sowie das Parlament müssen sich noch auf einen Kompromiss einigen.