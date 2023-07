LNG-Gesetz Bundestag und Bundesrat beschließen Aufnahme von Mukran

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Blick auf die Mole des Hafen Mukran auf Rügen: Er soll ein LNG-Standort werden. Bild: Bild: dpa

Bundestag und Bundesrat haben die Aufnahme des Hafens Mukran als Standort für ein Flüssigerdgas-Terminal (LNG) in das entsprechende Gesetz beschlossen. Das Parlament stimmte am Freitag in Berlin für eine entsprechende Ergänzung des LNG-Beschleunigungsgesetzes. Das soll schnellere Genehmigungen ermöglichen. Im Anschluss passierte das Gesetz auch den Bundesrat. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte vergeblich versucht, die Gesetzesänderung durch ein Anrufen des Vermittlungsausschusses aufzuhalten. Es erhielt dafür in der Länderkammer keine Mehrheit.