Löhne Lokführer-Gewerkschaft GDL will Tarifforderungen verkünden

05. Juni 2023 | Quelle: dpa

Die Gewerkschaft der Lokführer fordert höhere Löhne. Bild: Bild: dpa

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit ihrem Bundesvorsitzenden Claus Weselsky verkündet am Montag in Berlin (15.30 Uhr), mit welchen Forderungen sie im Herbst in die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn ziehen will.