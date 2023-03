Medienberichte, wonach die Gewerkschaft für den 27. März Warnstreiks plant, bestätigte die EVG auch am Montag nicht. Der „Bild am Sonntag” zufolge soll es an dem Tag zu gemeinsamen Aktionen mit der Gewerkschaft Verdi kommen, die derzeit im öffentlichen Dienst höhere Löhne durchsetzen will. Dort ist der nächste Verhandlungstermin für den 27. und 28. März angesetzt. Verdi hatte bereits vor rund zwei Wochen mit Warnstreiks den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in mehreren Bundesländern weitgehend zum Erliegen gebracht.