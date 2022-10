Luftverkehr Billigflieger lassen deutschen Markt links liegen

26. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Eine Maschine von Ryanair landet auf dem Konrad-Adenauer-Flughafen Köln-Bonn. Bild: Bild: dpa

Die europäischen Billigflieger lassen den deutschen Markt auch im kommenden Winterflugplan links liegen. Ryanair, Easyjet und andere Direktflug-Gesellschaften bieten in den kommenden fünf Monaten an deutschen Flughäfen nur rund 57 Prozent ihres Vorkrisenniveaus an, wie aus einer veröffentlichten Analyse des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hervorgeht.