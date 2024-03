Luftverkehr Boeing von United Airlines verliert Rumpfteil im Flug

16. März 2024 | Quelle: dpa

United Airlines kündigte nach dem Vorfall eine Untersuchung an. Bild: Bild: dpa

Eine Passagiermaschine von United Airlines hat am Freitag im Flug eine Abdeckung an ihrem Rumpf verloren. Der Schaden an der Boeing 737-800 sei erst am Boden nach der problemlosen Landung in der Stadt Medford im Bundesstaat Oregon festgestellt worden, teilte United mit. Zuvor hatte die Lokalzeitung „Rogue Valley Times” ein Augenzeugen-Foto veröffentlicht, auf dem freiliegende Mechanik zu sehen war.