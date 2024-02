Luftverkehr Erneut Warnstreik bei Lufthansa - Passagiere nicht betroffen

Die Lufthansa kritisierte: „Dieser kurzfristige Aufruf in den Technikbetrieben mit gerade einmal zwölf Stunden Vorlauf zu einem dritten sogenannten Warnstreik mit einer Länge von drei Tagen ist eine nicht nachvollziehbare und völlig unangemessene Eskalation”. Man habe Verdi angeboten, jederzeit weiterzuverhandeln – das gelte nach wie vor. „Ganz konkret möchten wir die Verhandlungen am 4. März, also am ersten Arbeitstag nach Streikende, fortsetzen.” Ziel bleibe eine schnelle Einigung. Bisher war die fünfte Runde für den 13. und 14. März angesetzt.