Luftverkehr Erste Reisewelle an deutschen Flughäfen erwartet

Die beiden größten Drehkreuze in Frankfurt und München rechnen an den drei Tagen von Freitag bis Sonntag jeweils mit einem etwa gleich großen Andrang. Die Bayern erwarten jeweils rund 100.000 Passagiere, am Rhein-Main-Airport sind es zum Ferienauftakt in Hessen und umliegenden Ländern täglich über 180.000 Gäste. Das sind zwar jeweils Höchstwerte im laufenden Jahr, aber gleichzeitig auch deutlich weniger als die Rekordwerte aus der Zeit vor der Corona-Pandemie, als in Frankfurt schon mal mehr als 240.000 Passagiere gezählt worden sind.