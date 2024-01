Luftverkehr Fenster im Flug verloren: US-Airline lässt Boeing am Boden

06. Januar 2024 | Quelle: dpa

Alaska Airlines prüft nach einem Zwischenfall mit einem Fenster alle Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max. (Archivbild) Bild: Bild: dpa

Nach dem Abriss eines Kabinenteils samt Fenster im Flug lässt die US-Gesellschaft Alaska Airlines vorerst alle ihre Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max am Boden. Man habe als Vorsichtsmaßnahme entschieden, die 65 Maschinen einer gründlichen Wartung und Sicherheitsprüfung zu unterziehen, teilte das Unternehmen am späten Freitag (Ortszeit) mit. Jedes Flugzeug werde erst nach abgeschlossener Inspektion wieder in Betrieb genommen.