Luftverkehr Flughafen Frankfurt setzt auf biometrische Identifikation

26. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Ein QR-Code mit Reisedaten wird vom Scanner des Check-in-Automaten gelesen. Bild: Bild: dpa

Am Frankfurter Flughafen können künftig mehr Passagiere die Möglichkeit nutzen, sich an Kontrollstellen mit ihren biometrischen Gesichtsmerkmalen zu identifizieren. Der Flughafenbetreiber Fraport stellte am Donnerstag eine technische Lösung des Dienstleisters Sita vor, die bislang den Gästen der Lufthansa und der mit ihr verbundenen Star Alliance (u.a. United, Air China, Air India) vorbehalten war.