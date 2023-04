Luftverkehr Flugtaxi-Hersteller Volocopter eröffnet Hangar

04. April 2023 | Quelle: dpa

Bei den Olympischen Spielen in Paris sollen die ersten Fluggeräte abheben. Bild: Bild: dpa

Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter hat seine Produktionsstätte samt Start- und Landeplatz in Bruchsal bei Karlsruhe offiziell in Betrieb genommen. „Von diesem Hangar aus werden wir unsere Flugzeuge in die Metropolen der Welt schicken und neue Wegen für Reisen und Transport eröffnen”, sagte Volocopter-Chef Dirk Hoke. „Ich bin sicher, dass wir weltweit die ersten sein werden, die kommerziell fliegen.”