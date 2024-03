Luftverkehr Lufthansa-Tarifkonflikt: Ramelow und Weise sollen schlichten

18. März 2024 | Quelle: dpa

Flugzeuge der Lufthansa am Flughafen München. Bild: Bild: dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, sollen im Tarifkonflikt beim Lufthansa-Bodenpersonal schlichten. Die Gewerkschaft Verdi benannte Ramelow, die Lufthansa Weise, wie die beiden Seiten am Montagabend separat in Berlin und Frankfurt mitteilten. Die Schlichtung soll demnach am 25. März beginnen und spätestens am 28. März enden.