Luftverkehr Mit Wettbewerb und neuer Technik gegen Abfertigungschaos

20. Januar 2023 | Quelle: dpa

Lufthansa-Chef Carsten Spohr (l-r), Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, stellen die modernen CT-Scannern am Flughafen Frankfurt vor. Bild: Bild: dpa

„Endlich!” - Der Stoßseufzer von Lufthansa-Chef Carsten Spohr zeigt den Druck, unter dem Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt und auch die größte Airline des Landes standen. In Anwesenheit von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wurden am Freitag die neuen Spuren für die Kontrolle der Passagiere und ihres Handgepäcks präsentiert. Sie sollen helfen, dass sich das Abfertigungschaos aus dem vergangenen Sommer nicht noch einmal wiederholt. „Spätestens der Sommer 2022 hat gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann”, sagte Spohr.