Luftverkehr Pilotenstreik führt zu ersten Flugausfällen bei Discover

17. Februar 2024 | Quelle: dpa

Discover hatte angekündigt, am Samstag zwei Drittel sämtlicher Flüge anzubieten. Bild: Bild: dpa

Der um Mitternacht gestartete Pilotenstreik hat zu ersten Flugausfällen bei der Lufthansa-Tochter Discover geführt. In Frankfurt waren sieben von 16 geplanten Abflügen der Airline am Samstag gestrichen. Der Konzern wollte in diesen Fällen entweder Jets anderer Konzerngesellschaften einsetzen oder die betroffenen Passagiere umbuchen.