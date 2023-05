Luftverkehr Riesen-Flugzeuge kommen zurück - Lufthansa reaktiviert A380

25. Mai 2023 | Quelle: dpa

Eine Lufthansa-Maschine des Typs Airbus A380 rolltauf dem Flughafen in München. Bild: Bild: dpa

Blasmusik darf nicht fehlen, wenn in München ein neuer Flugzeug-Typ zu einem Lufthansa-Linienflug abhebt. Wobei die A380 von Airbus eigentlich gar nicht so neu ist, sondern nur eine Pause von gut drei Jahren eingelegt hat. Am Donnerstag, den 1. Juni um 15.35 Uhr, soll der Lufthansa-Jet D-AIMK mit musikalischer Begleitung einen Neu-Start hinlegen und den Sommer über täglich nach Boston fliegen. Zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli kommt eine tägliche Verbindung von München nach New York hinzu.