Luftverkehr Verdi-Streik an elf Flughäfen - 1100 Flugausfälle erwartet

Das gilt auch für den größten deutschen Flughafen Frankfurt, wo zunächst 1050 Flugbewegungen geplant waren. Die Lufthansa will am Donnerstag ihr Programm weitgehend fliegen. Die Langstreckenflüge würden größtenteils stattfinden, teilte die Fluggesellschaft mit. Auch Zu- und Abbringerflüge für Umsteiger sollen angeboten werden. Allerdings könne es im Transitbereich zu längeren Wartezeiten kommen. Das Unternehmen bietet kostenlose Umbuchungen bis zum 8. Februar an. Passagiere für innerdeutsche Flüge könnten ihr Ticket kostenlos in eine Bahn-Fahrkarte umtauschen, unabhängig davon, ob ihr Flug stattfindet oder nicht.