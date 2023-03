Luftverkehr Warnstreik legt Flughafen Stuttgart erneut lahm

15. März 2023 | Quelle: dpa

Leeren Hallen am Flughafen Stuttgart am 17. Februar. Bild: Bild: dpa

Am Stuttgarter Flughafen wird es am Freitag erneut keinen regulären Flugbetrieb geben. Das teilte der Flughafen am Mittwoch nach einem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi mit. Es könnten nur Sicherheitslandungen, medizinische Flüge und militärische Flüge durchgeführt werden.