Lutz Meschke Porsche-Finanzchef wird auch Vorstand bei Holding Porsche SE

Die Porsche SE ist die Haupteigentümerin des Volkswagen-Konzerns. Sie hält 53,3 Prozent der Stimmrechte am Wolfsburger Autobauer und darüber hinaus noch kleinere Beteiligungen an anderen Unternehmen. So gehört zum Beispiel der Karlsruher Verkehrssoftwareentwickler PTV zur Porsche SE. Der Sportwagenbauer Porsche wiederum ist eine VW-Tochter.