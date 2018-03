Management: Jack Welch: Keine Abkehr vom Shareholder Value

Welch hatte im Interview mit der "Financial Times" Shareholder-Value-Strategie "als die dümmste Idee der Welt" bezeichnet . Der WirtschaftsWoche sagte Welch, natürlich plädiere er auch in der Krise für eine Steigerung des Aktienkurse, aber Shareholder Value sei kein Konzept, sondern Ergebnis eines guten Managements. "Also ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Sie müssen sich schon ganz genau anschauen, was ich gesagt habe. Auf die Frage, was ich von Shareholder Value als Strategie halte, habe ich tatsächlich geantwortet, es ist eine dumme Idee. Denn Shareholder Value ist keine Strategie, es ist ein Ergebnis guten Managements", sagte Welch der WirtschaftsWoche. "Shareholder Value als Strategie ergibt überhaupt keinen Sinn."