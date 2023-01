Manager Linke kritisiert hohe Verdienste von Dax-Vorständen

05. Januar 2023 | Quelle: dpa

Die Linke beklagt die großen Unterschiede beim Einkommen zwischen Durchschnittsverdienern und Topmanagern. Bild: Bild: dpa

Die Dax-Vorstände haben nach Berechnungen der Linken bereits in den ersten Tagen des Jahres so viel verdient wie Durchschnittsverdiener im ganzen Jahr. An diesem Donnerstag sei rechnerisch Gleichstand erreicht, sagte Parteichefin Janine Wissler der Deutschen Presse-Agentur.