Marcelino Fernández Verdes: Dem Hochtief-Chef gelingt mit Abertis-Deal ein Coup

Doch die Italiener kündigten an, ihre Offerte nachzubessern – es drohte ein teures Bietergefecht. In den vergangenen Tagen verhandelten Pérez und Fernández deshalb mit den Italienern einen gemeinsamen Deal. Die drei Unternehmen gründen eine Holding, an der Atlantia 50 Prozent plus eine Aktie halten wird, ACS 30 Prozent und Hochtief 20 Prozent minus eine Aktie.