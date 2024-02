Marktlage Habeck: Wachstum von 0,2 Prozent nicht befriedigend

15. Februar 2024 | Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will neue Impulse für Deutschlands Wirtschaft. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht angesichts der deutlich gesenkten Konjunkturprognose einen klaren Auftrag für die Bundesregierung und will Impulse für die Wirtschaft. Ein Wachstum von 0,2 Prozent in diesem Jahr sei „in keinster Weise befriedigend”, sagte der Grünen-Politiker in Jena bei einem Besuch des Technologiekonzerns Jenoptik. Mit Blick auf die schwache Weltkonjunktur sagte Habeck, man werde nicht alle Probleme lösen, müsse aber „Hausaufgaben” machen.