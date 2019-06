Martin Siebert: Klinikunternehmen Paracelsus hat neuen Chef

Die Paracelsus-Kliniken betreiben in Deutschland 34 Einrichtungen an 18 Standorten mit rund 4500 Mitarbeitern. Kurz vor Weihnachten 2017 musste das Unternehmen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung stellen. Im vergangenen Jahr wurde das Krankenhaus-Unternehmen an die in der Schweiz ansässige Beteiligungsholding Porterhouse AG verkauft. Philippi sollte für Porterhouse den Sanierungsprozess vorantreiben.