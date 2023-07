„Fertigprodukte für Kinder und Erwachsene müssen gesünder werden”, sagte Özdemir in Berlin. Denn wer viel davon esse, erhöhe sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Übergewicht. „Die Unternehmen haben es selbst in der Hand, Rezepturen zu verbessern”, mahnte der Grünen-Politiker. Er ließ erkennen, dass er am Weg über freiwillige Selbstverpflichtungen der Anbieter festhalten will. „Es ist nicht gottgegeben, wie viel Zucker in der Limonade ist.”