Medien ProSiebenSat.1 streicht in Deutschland rund 400 Stellen

18. Juli 2023 | Quelle: dpa

400 Stellen weniger: ProSiebenSat.1 baut Arbeitsplätze ab. Bild: Bild: dpa

ProSiebenSat.1 will in Deutschland noch in diesem Jahr rund 400 Stellen abbauen. Das entspreche rund jedem zehnten Arbeitsplatz im Unterhaltungs-Kerngeschäft und in der Holding, teilte eine Sprecherin des börsennotierten Medienkonzerns am Dienstag in Unterföhring bei München mit.