Medienkonzern RTL nach Gewinnrückgang vorsichtig

16. März 2023 | Quelle: dpa

Ein Schild am Eingang des RTL-Gebäudes in Köln. Die RTL-Gruppewünscht sich deutlich mehr Streaming-Abonnenten. Bild: Bild: dpa

Die schwierige Situation auf dem TV-Werbemarkt belastet auch die RTL-Gruppe. Nach einem Gewinnrückgang im Vorjahr rechnet Konzernchef Thomas Rabe für 2023 damit, dass operativ erneut weniger Gewinn übrig bleiben dürfte. Mittelfristig hält der Manager am Hoffnungsträger Streaming fest, auch wenn sich das Wachstum dort zuletzt abschwächte. Dafür will Rabe weiter Millionen von Euro in die Sparte investieren. Beim übernommenen Magazingeschäft des Verlags Gruner + Jahr sieht es dagegen mau aus: Die erhofften Synergien dürften in den kommenden Jahren noch geringer ausfallen als gedacht.