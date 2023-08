Medizintechnikkonzern Industriellenfamilie Agnelli steigt bei Philips ein

14. August 2023 | Quelle: dpa

Den Philips-Konzern belastet derzeit der kostspielige Rückruf von Beatmungsgeräten und Geräten für die Schlaftherapie. Bild: Bild: dpa

Der Medizintechnikkonzern Philips hat sich in einer schwierigen Phase den Einstieg eines Großinvestors gesichert. Die Finanzholding Exor der italienischen Agnelli-Familie hat am Markt 15 Prozent der Anteile an den Niederländern gekauft, wie die Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilten. Der Deal hat nach Angaben eines Philips-Sprechers einen Wert von rund 2,6 Milliarden Euro. Philips könnte der Einstieg angesichts der Unsicherheit um teure Produktrückrufe in den USA etwas Stabilität verschaffen. Exor baut derzeit seine Investments in Gesundheits-, Technologie- und Luxus-Unternehmen aus. Die Philips-Aktie zog in Amsterdam deutlich an.