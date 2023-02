Menschenrechte Heil und Schulz in Afrika: „Global Verantwortung übernehmen”

20. Februar 2023 | Quelle: dpa

Kakaobäuerinnen in der Elfenbeinküste. Bild: Bild: dpa

Nach dem Inkrafttreten des deutschen Lieferkettengesetzes will die Bundesregierung beispielhaft für faire Produktion von Kakao und Textil in Westafrika eintreten. Bei der Umsetzung der neuen Regeln komme es darauf an, dass sie den Menschen „am Anfang der Lieferkette” helfen, sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze vor einer gemeinsamen Reise mit Arbeitsminister Hubertus Heil.