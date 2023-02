Menschenrechte VW hält an umstrittenem Werk im Westen Chinas fest

Ralf Brandstätter, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG für China, sieht «keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen» in dem umstrittenen Werk im Westen Chinas. Bild: Bild: dpa

Der Volkswagen-Konzern will auch nach einem Besuch seines China-Vorstands Ralf Brandstätter in dem umstrittenen Werk in der Region Xinjiang an dem Standort festhalten. „Natürlich kennen wir die kritischen Berichte, wir nehmen das sehr ernst”, sagte der Manager zu Darstellungen, denen zufolge es in der Westprovinz eine systematische Unterdrückung der muslimischen Uiguren geben soll. „Aber wir haben keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in diesem Werk - das hat sich nach meinem Besuch nicht geändert.”