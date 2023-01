Messe Grüne Woche startet mit vielen Besuchern

20. Januar 2023 | Quelle: dpa

Berlins Regierende Bürgermeistgerin Franziska Giffey und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir freuen sich zur Eröffnung über Weintrauben aus Usbekistan. Bild: Bild: dpa

Die Internationale Grüne Woche hat nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in Berlin begonnen. Am Freitag kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Messehallen. Bundesagrarminister Cem Özdemir sprach beim Auftaktrundgang von einer Leistungsschau der Branche aus Deutschland und der Welt. Sie sei auch Gelegenheit zu Dank, dass Bauern Tag für Tag dafür sorgten, dass der Tisch gedeckt sei.