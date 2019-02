 Michael Rook: Ehemaliger Media-Markt-Manager kämpft vor Gericht um seinen Ruf

Der Unternehmer wollte seine Mitarbeiter in Media-Markt-Filialen DSL-Verträge an den Mann bringen lassen. Rund zwei Millionen Euro Schmiergeld hätten die beiden Media-Markt-Manager unter sich aufgeteilt, so die Überzeugung des Augsburger Gerichts. Der Ex-Regionalmanager belastete Rook schwer, indem er angab, sich das in bar gezahlte Schmiergeld mit diesem geteilt zu haben. Rook selbst bestreitet die Vorwürfe vehement. Am Ende stand für die Kammer dennoch fest: Es ist Rook, der lügt.