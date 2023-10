Migration Arbeitsminister Heil will „Job-Turbo” für Geflüchtete zünden

18. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Arbeitsminister Hubertus Heil informierte in der Bundespressekonferenz über geplante Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration. Bild: Bild: dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Hunderttausende Geflüchtete mit Bleibeperspektive schneller in Arbeit bringen. Schwerpunktmäßig sollen dabei geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch Menschen aus anderen Ländern schneller in Jobs vermittelt werden, kündigte Heil am Mittwoch in Berlin an. Manager des geplanten „Job-Motors” soll der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit (BA), Daniel Terzenbach, werden.