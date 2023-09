Mittelstand EU-Kommission will kleine und mittlere Unternehmen entlasten

12. September 2023 | Quelle: dpa

Die EU-Kommission will mit dem Abbau von Bürokratie, vereinfachter Besteuerung und neuen Maßnahmen gegen Zahlungsverzug kleine und mittlere Unternehmen entlasten. Bild: Bild: dpa

Mit Abbau von Bürokratie, vereinfachter Besteuerung und neuen Maßnahmen gegen Zahlungsverzug will die EU-Kommission kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entlasten. Nach Willen der Brüsseler Behörde sollen etwa Verwaltungsverfahren sowie Berichtspflichten vereinfacht und somit der Verwaltungsaufwand verringert werden, wie EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni und EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Dienstag in Straßburg sagten. Darüber hinaus soll dem Mittelstand der Zugang zu Finanzmitteln erleichtert werden.