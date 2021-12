20 Prozent Inflation, 60 Prozent Lohnplus? So kommt ein deutsch-türkischer Unternehmer durch die Lira-Krise

Man erwischt Ismet Koyun dieser Tage in Santa Barbara, Kalifornien, wo er geschäftlich unterwegs ist. Weit weg von der Türkei, dem Land, in dem er vor 61 Jahren geboren wurde. Und auch weit weg von Deutschland, wo Koyun Jahrzehnte später studierte und sein IT-Geschäft startete. Und dennoch ist der Unternehmer sehr nah dran an den wirtschaftlichen Problemen, denen die Menschen in der Türkei seit Monaten ausgesetzt sind, wie dem Lira-Werteverfall und der Inflation. Denn Koyun beschäftigt am Bosporus rund 100 Angestellte. „Die Türkei ist im Moment ein sehr schwieriger Markt“, sagt er. „Die Mieten steigen, die Preise gehen nach oben. Alle müssen sparen. Sonst wird man arm.“