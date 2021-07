230 Mitarbeiter betroffen Küchenbauer Alno meldet erneut Insolvenz an

Die alte Alno war 2017 spektakulär in die Pleite gerutscht. Zuvor zählte der Konzern zu den führenden Küchenherstellern in Deutschland und beschäftigte an vier internationalen Produktionsstandorten rund 1900 Mitarbeiter. Die Neue Alno wurde ab Anfang 2018 aus dem Unternehmenskern aufgebaut. Der Finanzinvestor Riverrock hatte damals 20 Millionen Euro für Teile der alten AG bezahlt und weitere sechs Millionen Euro als Kredit zur Verfügung gestellt. Mit den operativen Teilen übernahm der Investor auch das riesige Firmenareal in Pfullendorf. 2019 wurde das Geschäft jedoch umstrukturiert: Zum einen entstanden die beiden operativen Küchenbau-Gesellschaften, die nun Insolvenz angemeldet haben. Zum anderen wurden die Immobilien und Grundstücke in einer unabhängigen Gesellschaft gebündelt, die später in Linzgau Real Estate umbenannt wurde.