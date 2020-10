Die Maßnahmen sind ein Versuch, die Pandemie im Griff zu halten. Was würden Sie tun?

Ich bin kein Arzt oder Wissenschaftler. Ich stelle nur fest, dass es absurd ist, wenn ein Berliner in Hamburg zwar in einem Restaurant an einem Tisch mit Freunden essen darf, aber nicht alleine im Zimmer übernachten soll. Ein Hotel ist kein Ort, wo es normalerweise zu großen Menschenansammlungen kommt. Wir werden instrumentalisiert, um den Menschen das Reisen madig zu machen, wie man in Österreich sagt.



Hat sich der Alltag Ihrer Mitarbeiter verändert?

Zunächst nicht. Sie bekommen nur sehr viele Anrufe am Tag. Die Menschen wollen wissen, ob sie von einem inländischen Landkreis mit erhöhten Infektionszahlen in einen anderen reisen können, und was das für ihre Hotelübernachtung bedeutet. Das wissen wir derzeit auch nicht. Die Anordnungen ändern sich schließlich stündlich.