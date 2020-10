Wie wird es weitergehen?

Die Herbst- und Wintersaison besorgen mich sehr. Wir führen bereits Gespräche mit den Vermietern über neue Modelle der Zusammenarbeit, zum Beispiel in Form einer Fix- oder Umsatzpacht. Wir haben die Verträge in einer Zeit abgeschlossen, als an Corona nicht zu denken war. Wir wären durch eine weitere Finanzkrise gekommen. Aber das, was hier passiert, ist so einmalig, da kann man nicht nach gewöhnlichen Kriterien arbeiten.



Sie selbst sind 250 Tage im Jahr unterwegs. Wie verändern die Reisebeschränkungen und das Beherbergungsverbot Ihren Alltag?

Derzeit reise ich viel mit dem Auto und verzichte auf Langstreckenreisen. Trotzdem fliege ich hin und wieder. Wenn man den Airlines glaubt, dass der Luftaustausch gut funktioniert, sollten Flugreisen nach wie vor möglich sein.