500 Unternehmen im Überblick Das Ranking der Weltmarktführer 2023

Die Liste der Weltmarktführer wird jährlich von der Universität Sankt Gallen im Zeitraum von Mitte Juni bis Ende August erstellt. Um als Weltmarktführer zu gelten, muss ein Unternehmen beim Umsatz die Nummer eins oder zwei in mindestens einem relevanten Marktsegment sein (nicht in allen Geschäftsbereichen). Gibt es keine Daten über ein Marktsegment, befragt Studienautor Christoph Müller die Unternehmen nach möglichen Rivalen und vergleicht sie mit diesen. Der Jahresumsatz – mindestens 50 Millionen Euro – muss mindestens zu 50 Prozent im Ausland und auf drei Kontinenten erzielt werden. Die Eigentümer müssen zumindest zum Teil ihren Sitz in Deutschland haben, entsprechend gilt dies für Österreich und die Schweiz.

Müller zieht offizielle Zahlen heran: Bei börsennotierten Unternehmen die neuesten Jahresabschlüsse, bei allen anderen in der Regel die Jahresabschlüsse aus dem Bundesanzeiger. In Einzelfällen findet eine Direkterhebung beim Unternehmen statt. Einige Unternehmen veröffentlichen im Bundesanzeiger statt eines Konzernabschlusses nur Einzelabschlüsse. In solchen Fällen werden die Daten aus dem zentralen GmbH-Abschluss herangezogen. Die Zahlen in der Tabelle umfassen dann nicht alle Tochtergesellschaften. So können Differenzen zu den von Unternehmen auf ihren Webseiten veröffentlichten Daten zustande kommen.