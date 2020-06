Acceleratoren „Solche Start-ups sind oft nur dazu da, um die Manager zu bespaßen“

WirtschaftsWoche: Herr Mahr, immer noch starten regelmäßig neue Acceleratoren-Programme. Was macht das Instrument so attraktiv?

Alexander Mahr: Etablierte Organisationen sehen das als Eintrittskarte in die Innovationswelt. Ein Antrieb ist häufig, dass man sich potenziellen Mitarbeitern als moderner Arbeitgeber präsentieren will. Oder man will die Unternehmenskultur verändern. Also beginnt man mit einem Accelerator, macht in einem nächsten Schritt ein Büro im Silicon Valley auf – und gründet am Ende vielleicht eine eigene Beteiligungsgesellschaft, um direkt in Start-ups zu investieren.