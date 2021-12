Aktion Deutschland Hilft Deutschlands neuer Marktführer im Spendenmarkt hat einen Makel

ADH ist eine von mehreren Bündnis- und Dachorganisationen, in denen sich gemeinnützige Spenden-Organisationen in den vergangenen 20 Jahren auf unterschiedliche Weise zusammengeschlossen haben. Die Idee zu Spenden-Bündnissen stammt aus Großbritannien. Auslöser war ursprünglich der Wunsch der BBC, aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mehr eine verwirrende Vielzahl von Spendenkonten vieler Organisationen einzublenden, sondern ein gemeinsames Konto. So kam es dann auch in Deutschland. Das Disasters Emergency Committee (DEC) in London und das Büro der Schweizer Glückskette in Genf waren laut ADH „Vorbilder für das Pendant in Deutschland“, das am 6. März 2001 in Köln gegründet wurde und sich „gemeinsam abgestimmte Hilfe im Katastrophenfall“ auf die Fahne geschrieben hat.